Son dakika haberi... Aşılamada çok kritik hamle! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek duyurdu... İşte yeni meslek grupları

Aşılama programında yeni grupları açıklayan Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından(bugün) itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.

AVUKAT, BERBER VE KUAFÖRLER DE DAHİL EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, avukat, berber ve kuaförlerin de aşılama programına dahil edildiğini duyurdu.



Bakan Koca'nın paylaşımları şöyle;

Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından(bugün) itibaren alabilirsiniz.

Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından(bugün) itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin.

Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021

GELECEK PAZARTESİ 40 YAŞ AŞILANACAK

Bakan Koca önceki gün yaptığı açıklamada 40 ve 45 yaş grubunun aşı programına dahil edildiğini duyurmuştu. 45 yaş aşılaması bugün başlarken, 40 yaş grubu ise gelecek pazartesiden itibaren aşı yaptırabilecek.

AŞI SEFERBERLİĞİNDE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu.

Bakan Koca salı günkü açıklamasında müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin çarşamba itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti.

Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yine çarşambadan itibaren aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.

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