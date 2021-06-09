Son dakika haberi: Bakan Koca aşılamada yeni grupları duyurdu! Bu meslekleri icra edenler aşı olabilecek..

Son dakika haberi.. Bakan Koca aşılama programına yeni bir grubun eklendiğini bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELLERİ DE DAHİL EDİLDİ

Koca daha sonraki paylaşımında yeni bir grubun daha yarından başlayarak aşılanmaya başlayacağı müjdesini şu sözlerle verdi:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."

Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAMADAN ÖNCE AŞILANACAK

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde profesörlük görevi yürüten Cem Say, Bakan Koca'nın öğretim üyeleri ve personellerin aşılanacağına ilişkin paylaşımına "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar." mesajını verdi. Koca, Say'a yanıt olarak "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “Önümüzdeki 3 veya 4 ay içinde yani yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında bir gayret ve çaba içindeyiz. Özellikle haziran ayı sonu itibarı ile 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz, bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz” demişti.

Türkiye'nin hızla devam eden aşılama sürecinde programa daha önce sağlık çalışanları, basın çalışanları, öğretmenler ve eğitim çalışanları dahil edilmişti.

Öte yandan koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda masada yeni önlemler var. İlerleyen dönemde planlar arasında aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması bulunuyor.

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