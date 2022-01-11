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Son dakika haberi: Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Mersin, Antalya, Adana ve çevre illerden hissedildi... Tsunami olasılığı var mı?

#Deprem#Mersin#AFAD
Son dakika haberi: Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Mersin, Antalya, Adana ve çevre illerden hissedildi... Tsunami olasılığı var mı

Son dakika haberine göre; Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya ve birçok ilden hissedildi. Depremin şiddetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, "Tsunami olasılığı var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir." dedi. Öte yandan CNN TÜRK Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, depremin Rum Kesimi'nde daha fazla hissedildiğini belirtti.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04:07'de 6.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Derinliği 5,06 km olarak açıklanan deprem, Mersin, Adana, Antalya ve birçok ilden hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.

Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar, paniğe kapılarak sokağa döküldü.

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

ERSİN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Depremin tüm bölgede hissedildiğini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Baf açıklarında saat 04:07'de meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi … hepimize geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

TSUNAMİ OLASILIĞI VAR MI?

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili olarak tsunami riskine dikkat çekti. Tsunami gerçekleşirse tüm bölgeyi tehdit edeceğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy'un mesajları şu şekilde;

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Şiddeti yüksek aslında. Önemsenecek bir deprem. Tsunami olasılığı da var. 6'yı geçen depremlerden sonra büyük dalgalar oluşabilir. Fakat kesin değil. Bu deprem büyük ihtimalle Doğu-Batı hatlı Rodos'tan başlayan, Antalya üzerinden Güney Doğu Anadolu'yu giden bir hat. Sürpriz bir deprem değil. Beklenebilecek bir deprem.

TSUNAMİ SADECE ADA İÇİN Mİ RİSKLİ?

Tüm bölgeyi etkileyebilecek bir durum. Uzun mesafe kat ediyor. Başlangıç hızı çok yüksek. Kıyıya geldikçe yükselir. Tsunami kıyı dalgasıdır. Eğer oluşmuşsa mutlaka bizim kıyılara da gelir. Ama yıkıcı olacağını sanmıyorum. İlerleyen saatler içerisinde belki de hiç tsunami oluşmamış olabilir. Benim en çok korktuğum yer 4 500 metrelik bir çukur var. Girit'e yakın olan kesimde. Burada meydana gelebilecek depremler büyük tsunamiler oluşturabilir. 6,5 büyük depremlerden bir tanesi. Önemli olan can ve mal kaybına yol açmamış olmasıdır.

Son dakika haberi: Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Mersin, Antalya, Adana ve çevre illerden hissedildi... Tsunami olasılığı var mı

"RUM KESİMİ'NDE DAHA FAZLA HİSSEDİLDİ"

CNN TÜRK Lefkoşa temsilcisi Ömer Bilge, meydana gelen depremle ilgili son durumu aktardı. Bilge, "Kıbrıs adasına yakın olan bir deprem. Antalya'nın güneyine denk geliyor. Oldukça şiddetli bir deprem. Rum tarafında oldukça sert hissedildi. Başkent Lefkoşa'da da hissedildi. Deprem, KKTC dağlık olduğundan dolayı Rum Kesimi'nde daha fazla hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik bir bilgi yok. Rum Kesimi televizyonlarında depremin uzun sürdüğü belirtildi. Halkın uyuduğu bir saatte meydana gelen bir depremden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

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ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL: HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

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#Deprem#Mersin#AFAD

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