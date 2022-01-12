Son dakika haberi: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Kazakistan" bildirisi: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir

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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Kazakistan’daki olaylara ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz.

* Kazakistan’ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

* Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

* İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz.

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* Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz.

* Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır.

* Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan’ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan’ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.”