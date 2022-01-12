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Son dakika haberi: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Kazakistan" bildirisi: Türkiye her türlü desteği vermeyi sürdürecektir

#TBMM#Kazakistan#Bildiri

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Kazakistan’daki olaylara ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olayların normale dönmeye başlamasından memnunuz, Türkiye Kazakistan'ın barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan Kazakistan’daki olaylara ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Kardeş Kazakistan’da son günlerde meydana gelen gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz.

* Kazakistan’ın istikrarı ve huzuru bizler için ülkemizin barış ve huzuru kadar önemlidir. Kazakistan halkının sağduyusu ve yönetimin dirayetli tutumu sayesinde olayların yatışmaya ve ülkede durumun normale dönmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz.

* Olaylarda vefat eden Kazak kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

* İnsan hayatını tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet eylemlerini kınıyoruz.

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* Kazakistan yönetiminin halkın esenlik ve refahını daha da artırmaya yönelik reform gündemini destekliyoruz.

* Gazi Meclisimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Kazakistan makamlarının sergilediği dayanışmayı unutmayacaktır.

* Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan’ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan’ın bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir.”

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#TBMM#Kazakistan#Bildiri

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