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Son dakika haberi: Ağrı’da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre, Ağrı’nın Eleskirt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre, Ağrı’nın Eleskirt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Eleskirt (Agri)
Tarih-Saat : 15.10.2020, 11:18:53 TSİ
Enlem : 39.7641 N
Boylam : 42.5635 E
Derinlik : 11.35 km
Detay : https://t.co/ZraVfcmsfM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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