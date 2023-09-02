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Son dakika haberi: AFAD'dan peş peşe sarı ve turuncu kod uyarıları!

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#AFAD#Sağanak Yağış#Uyarı
Son dakika haberi: AFADdan peş peşe sarı ve turuncu kod uyarıları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 20:25

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 2-3 Eylül tarihleri için bazı illerde sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

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AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Eskişehir, Konya, Sinop, Uşak, Isparta, Kütahya, Tokat, Sivas, Nevşehir, 3 Eylül tarihinde turuncu kodla uyarılan iller; Ankara, Ordu, Samsun, 3 Eylül tarihinde sarı kodla uyarılan iller; Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray olarak belirtildi.

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SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR NEDİR?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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#AFAD#Sağanak Yağış#Uyarı

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