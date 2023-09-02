Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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PROF. DR. ŞEN İL İL SIRALADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısı, akşam ve gece Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış ani, sel, su baskını yapabilir. Gündüz Denizli, Afyon, Uşak, Eskişehir, Isparta, Konya, Kırşehir, gece Yozgat, Samsun, Ordu'ya dikkat" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Bugün Marmara'da da yağmur var. İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası, öğleden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yarın da yağış var. Sıcaklık 29 derece" ifadelerini kullandı.