Son dakika haberi: 4 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 468 bin 152 testte 111 bin 157 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,61, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,56 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 480 bin 352, 2’nci dozda 52 milyon 489 bin 431 ve 3’üncü dozda 25 milyon 455 bin 584 olmak üzere toplam 142 milyon 735 bin 468 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek, aşı çağrısı yaptı. Koca, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.





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3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 455 bin 463 olarak açıklarken, 107 bin 530 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 233 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 88 bin 014 olarak açıklanmıştı.



