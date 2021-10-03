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Son dakika haberi: 3 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 3 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, hastalığın yayılmasının kolaylaştığını belirterek, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 4 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,06 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 333 bin 793'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 173 bin 855 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

MANİSA 'MAVİ' OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Manisa mavi kategoriye geçti

BAKAN KOCA: HASTALIĞIN YAYILMASI KOLAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalığın yayılmasının kolaylaştığını belirterek, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 3 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 352 bin 162 olarak açıklarken, 27 bin 973 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 203 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 110 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 3 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo