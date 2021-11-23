Son dakika haberi: 23 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 23 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 365 bin 412 testte 28 bin 170 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 353 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,37, 2’nci doz ortalaması yüzde 80,79 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 93 bin 801, 2’nci dozda 50 milyon 144 bin 41 ve 3’üncü dozda 11 milyon 973 bin 381 olmak üzere toplam 119 milyon 602 bin 103 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.









BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Afyonkarahisar yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti.



BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ HATIRLATMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedbirlerle ilgili hatırlatmalarda bulunarak, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.





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22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 361 bin 005 olarak açıklarken, 24 bin 856 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 193 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 28 bin 935 olarak açıklanmıştı.



