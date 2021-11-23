Dünya hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 12:37 | 23 Kasım 2021 - 12:45

Son dakika: ABD'nin 'korona sırrı' deşifre oldu... Virüse karşı yüzde 98.7 etkili

ABD'de yapılan araştırma ile koronavirüs ile ilgili bir gizemi daha çözüldü. Söz konusu yöntemin ABD Başkanı'na ev sahipliği yapan Beyaz Saray ve Air Force One'da kullanıldığı ortaya çıktı.