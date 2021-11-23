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Son dakika: ABD'nin 'korona sırrı' deşifre oldu... Virüse karşı yüzde 98.7 etkili
ABD'de yapılan araştırma ile koronavirüs ile ilgili bir gizemi daha çözüldü. Söz konusu yöntemin ABD Başkanı'na ev sahipliği yapan Beyaz Saray ve Air Force One'da kullanıldığı ortaya çıktı.
Dünya 2019'un son günlerinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün pençesinde... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Bunun meyvelerini de topluyoruz. Virüse karşı elimizdeki en önemli silah olan aşı ve acil kullanım onayı almaya başlayan ilaçları bu çalışmalara borçluyuz.
ABD BAŞKANINI DA KORUYOR
İngiliz medyası söz konusu yöntemin ABD Başkanı'na ev sahipliği yapan Beyaz Saray ve Air Force One uçağında da kullanıldığını sayfalarına taşıdı
Fortune'da yer alan habere göre, Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelerde olmasını beklediğini söyledi.
GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI
Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates ve eski eşinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 şirket...
BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.
YENİ SALGIN UYARISI
Öte yandan Gates bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.
Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.