Son dakika haberi...18 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) iyileşme süreci devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 18 Haziran verilerine göre son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise kayıtlarda 497 olarak yer aldı.



Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'ee yükseldi.



Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AŞILAMADA 4 GÜN ÜST ÜSTE REKOR

Türkiye'nin aşı seferberliğinde sağladığı üstün başarı kayıtlara yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünya genelinde her 1 milyon kişide en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını açıklamıştı. Bakan Koca, ilk tweetinde, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle:

14 Haziran: 842 bin 494

15 Haziran: 1 milyon 240 bin 311

16 Haziran: 1 milyon 416 bin 795

17 Haziran: 1 milyon 582 bin 232

17 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Dünkü Türkiye Covid-19 hasta tablosuna göre 225 bin 64 test yapılırken 5 bin 904 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 62 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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