Son dakika haberi: 04-10 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 04-10 Temmuz Corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından 04 - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında tespit edilen vaka sayısı 117 bin 95, vefat eden hasta sayısı 31, iyileşen sayısı 61 bin 47 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı 15 milyonu aştı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,54, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 148 milyon 117 bin 265'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI