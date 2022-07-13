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Son dakika haberi: 04-10 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Covid-19
Son dakika haberi: 04-10 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve haftalık tabloyu paylaştı. Buna göre; son 1 haftada 117 bin 95 vaka belirlenirken 31 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşen kişi sayısı 61 bin 47 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 04-10 Temmuz Corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından 04 - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında tespit edilen vaka sayısı 117 bin 95, vefat eden hasta sayısı 31, iyileşen sayısı 61 bin 47 olarak açıklanırken toplam vaka sayısı 15 milyonu aştı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,54, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 148 milyon 117 bin 265'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 04-10 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI

Son dakika haberi: 04-10 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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