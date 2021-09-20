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Son dakika: Görüntüler olay olmuştu! İş makinesi operatöründen dikkat çeken sözler: Mağdur yok

#Hakan Mağrur#İş Makinesi Operatörü#Şırnak

Şırnak'taki kömür ocağında 5 kamyonun kabin kısmını kepçeyle ezen iş makinesi operatörü görüntüleri çok konuşulmuştu. Operatör Hakan Mağrur olayla ilgili açıklama yaptı. Mağrur, "Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim. Olayda mağdur olan hiç kimse yoktur" dedi.

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında 5 kamyonun kabin kısmını kepçeyle ezen ve yaklaşık bir ay sonra bu görüntüleri sosyal medyada gündem olan firmanın iş makinesi operatörü ve ortağı olan Hakan Mağrur, yazılı açıklama yaptı.

Olayın sosyal medyada yanlış lanse edildiğini öne süren Mağrur, şunları söyledi:

Son dakika: Görüntüler olay olmuştu İş makinesi operatöründen dikkat çeken sözler: Mağdur yok

"2017 yılında YMR Madencilik kuruldu. Firmanın işletme yetkilisi ve aynı zamanda firmanın ortağıyım. 15 Ağustos 2021 günü madencilik şirketine ait olan 5 adet iş makinesine zarar verdim. Firma ortaklarıyla yaşadığım sözlü tartışma sonucu firma içerisinde kendi şahsıma ait olan 5 araca zarar verdim. Olay sosyal medyada yansıtıldığı gibi işçi-işveren arasında değil, alacak-verecek meselesi değil.

"MEYDANA GELEN ZARARIN TAMAMINI KENDİM KARŞILADIM"

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Sadece ortaklarımla yaşadığım sözlü bir tartışma sonucu meydana gelmiştir. Ortaklarımla olayı kendi aramızda çözdük. Aramızda bir husumet yoktur. Meydana gelen zararın tamamını kendim karşıladım. Kimseden şikayetçi veya davacı değilim. Söz konusu olayda mağdur olan hiç kimse yoktur. Olayda davalı-davacı yoktur."

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#Hakan Mağrur#İş Makinesi Operatörü#Şırnak