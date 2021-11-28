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Son dakika: Genç mühendis Tarık Kesekçi'ye son veda... Selçuk Bayraktar son görüşmesini anlattı

#BAYKAR#Tarık Kesekçi#Trafik Kazası

Bursa-İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Selçuk Bayraktar Kesekçi ile son görüşmesini aktarırken, 'Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.

Baykar Savunma Sanayi Şirketinde İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi için Nevşehir Merkez Uzer Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına katılan Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:

Kısacık ömründe çok büyük işler başarmıştı. Görüştüğümüzde daha da önemli bir projeyi söylemiştim. Maalesef kendisi kovid olmuştu. Hastalığı biter bitmez, kendisi gibi gençler yetiştirmek uğruna rahatsız olduğu halde, 4 kardeşimizle beraber vatanı uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular, biz öyle görüyoruz. Tümüyle memleketi adına, ülkesi adına, yine bu gibi gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı.

Kendisiyle benim AKINCI'da çok mesaim oldu. Adeta bir akıncıydı. Cenge giderken de öyleydi, dünyanın farklı yerlerine gittiği fakir ülkelerde çocukları koluna taktığı zaman da öyleydi. Kaybımız çok büyük, ülkemiz adına çok büyük.

Biz inanıyoruz ki o kısacık ömrüne çok büyük işler sığdırdı. Rabbim onu peygamber efendimizle komşu eylesin. Biz ona hakkımızı sonuna kadar helal ettik, inşallah kendisi de hakkını bize helal etmiştir.

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BAYKAR'DAN ÖLEN MÜHENDİS İÇİN PAYLAŞIM

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BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesabından Kesekçi’nin görüntüsü paylaşılarak, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.

Son dakika: Genç mühendis Tarık Kesekçiye son veda... Selçuk Bayraktar son görüşmesini anlattı

'SENİ ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM'

Paylaşımı alıntılayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise “Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hakk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim” ifadelerini kullandı.

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#BAYKAR#Tarık Kesekçi#Trafik Kazası

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