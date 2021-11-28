hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Son dakika: Dünyada Omicron alarmı... Ve Omicron'un belirtileri ortaya çıktı
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Daha bulaşıcı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken uzman isim varyantın belirtilerini açıkladı. İşte Omicron varyantının semptomları...
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
KÂBUSUN ADI OMICRON
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı.
VE SEMPTOMLAR AÇIKLANDI
Daha bulaşıcı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken uzman isim varyantın belirtilerini açıkladı.
Coetzee gazeteye verdiği demeçte, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' dedi.
Almanya ve Çekya, Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri birer vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya'daki vakanın Güney Afrika'dan, Çekya'daki vakanın ise Namibya'dan gelen kişiler olduğu belirtildi.