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Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti! Selçuk Bayraktar'dan veda sözleri...

#Trafik Kazası#Bursa#İstanbul

Bursa'da TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki 3 kişi yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya’nın İstanbul’dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi. Öte yandan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından 'Çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi.

İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti Selçuk Bayraktardan veda sözleri...

TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti Selçuk Bayraktardan veda sözleri...

HIZ KADRANI 150 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

SELÇUK BAYRAKTAR: SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM KARDEŞİM...

Öte yandan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Otobanda katliam gibi kaza: 4 can gitti Selçuk Bayraktardan veda sözleri...

Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..."

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#Trafik Kazası#Bursa#İstanbul

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