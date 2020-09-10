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AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Fuat Oktay duyurdu: 25 Eylül'den itibaren yeniden başlıyor...

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Son dakika... Fuat Oktay duyurdu: 25 Eylül'den itibaren yeniden başlıyor...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı. Oktay açıklamasında ayrıca "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı. Oktay açıklamasında ayrıca "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi. 

Ayrıntılar birazdan...

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