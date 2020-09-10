Son dakika... Fuat Oktay duyurdu: 25 Eylül'den itibaren yeniden başlıyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı. Oktay açıklamasında ayrıca "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerine zerre ve milim art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi.



Ayrıntılar birazdan...