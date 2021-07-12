Son dakika... Eyüpsultan'da sokak ortasında dehşet! Tekin Akdeniz, eşi Fatma Akdeniz'i öldürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü şekilde sokakta yürüyen Tekin Akdeniz, sokak üzerinde eşi ve 3 çocuğuyla karşılaştı. Bir süre eşi Fatma Akdeniz ile tartışan Tekin Akdeniz, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan birinin başına isabet etmesi sonucu Fatma Akdeniz, kanlar içerisinde yere yığıldı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tekin Akdeniz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk belirlemede, Fatma Akdeniz hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, sokağın başına ve sonuna şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sokak üzerinde 3 adet kovan bulundu. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan olayın yaşanmasının ardından sokak üzerine Fatma Akdeniz'in kanlar içerisinde yattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, hayatını kaybeden Fatma Akdeniz'in oğlunun sokak ortasında bağırdığı anlar yer aldı.

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