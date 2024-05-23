×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Eylem Tok#Timur Cihantimur#Kırmızı Bülten
Son dakika... Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 10:21

17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmişlerdi.

Son dakika... Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti. İki firariyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika... Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Haberin Devamı

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Son dakika... Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İlgili HaberEylem Tokun oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktıEylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktıHaberi görüntüle
İlgili HaberEylem Tok ve oğluna ilişkin flaş iddia Amerikada 1 yıllığına rezidans kiraladılarEylem Tok ve oğluna ilişkin flaş iddia! "Amerika'da 1 yıllığına rezidans kiraladılar"Haberi görüntüle
İlgili HaberEylem Tok ve oğlunun ABDdeki fotoğrafını çeken kişi anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum, kanıma dokunduEylem Tok ve oğlunun ABD'deki fotoğrafını çeken kişi anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum, kanıma dokunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Eylem Tok#Timur Cihantimur#Kırmızı Bülten

BAKMADAN GEÇME!