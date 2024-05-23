Son dakika... Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

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İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti. İki firariyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Firari anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.