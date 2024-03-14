×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki fotoğrafını çeken kişi anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum, kanıma dokundu

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpsultan#Eylem Tok#ABD
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 17:51

Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı otomobille, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken anne ile oğlunun fotoğraflarını çeken Gözde G., "Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum" dedi.

Haberin Devamı

Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü. Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve T.C bindikleri taksiyle uzaklaştı.

Eylem Tok ve oğlunun ABDdeki fotoğrafını çeken kişi anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum, kanıma dokundu

O anları görüntüleyen Gözde G., "13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu."

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAcılı baba taziye beklerken güle güle taksiye bindiler... Firari Eylem Tok ve oğlu ABDde görüntülendiAcılı baba taziye beklerken güle güle taksiye bindiler... Firari Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendiHaberi görüntüle

"Rahatlıklarını görünce şok oldum. Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. Benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı. Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim" diye konuştu.

Eylem Tok ve oğlunun ABDdeki fotoğrafını çeken kişi anlattı: Rahatlıklarını görünce şok oldum, kanıma dokundu

Gözden KaçmasınEyüpsultan’daki kazada Murat Aci hayatını kaybetmişti... Aile 3 gün önceki kazayla bir kez daha sarsıldıEyüpsultan’daki kazada Murat Aci hayatını kaybetmişti... Aile 3 gün önceki kazayla bir kez daha sarsıldıHaberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpsultan#Eylem Tok#ABD

BAKMADAN GEÇME!