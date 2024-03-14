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Eyüpsultan’daki kazada Murat Aci hayatını kaybetmişti... Aile 3 gün önceki kazayla bir kez daha sarsıldı

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#İSTANBUL#Silivri#Kaza
Eyüpsultan’daki kazada Murat Aci hayatını kaybetmişti... Aile 3 gün önceki kazayla bir kez daha sarsıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 17:25

İstanbul Eyüpsultan'da Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Aci ailesi 3 gün önce Silivri'de meydana gelen kaza ile bir kez daha sarsıldı. Kamyonet, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Aci’ya çarptı. 26 yaşındaki Anil Aci kazada yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Anıl Aci'nin Murat Aci’nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

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Kaza, 11 Mart’ta Silivri’de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı. Meydana gelen kazada Anıl Aci hayatını kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci’nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eyüpsultan’daki kazada Murat Aci hayatını kaybetmişti... Aile 3 gün önceki kazayla bir kez daha sarsıldı

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KAMYONET ŞOFÖRÜ 'RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM' DEDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İçen verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.

Eyüpsultan’daki kazada Murat Aci hayatını kaybetmişti... Aile 3 gün önceki kazayla bir kez daha sarsıldı

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Anıl Aci’nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci’nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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Eyüpsultan’daki kazada Murat Aci hayatını kaybetmişti... Aile 3 gün önceki kazayla bir kez daha sarsıldı

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#İSTANBUL#Silivri#Kaza

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