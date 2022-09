Etlik Şehir Hastanesi açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şehir hastanemizi birer marka haline getireceğiz

Haberin Devamı

Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açıldı. 8 ayrı hastaneden oluşan şehir hastanesi birçok ilke imza atıyor. Ankara'nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesine sahip olan şehir hastanesinde Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi yer alıyor.

İşte açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Hastanemizin Ankaramıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bünyesindeki 8 ayrı hastane ile sağlık devrimimizin sembollerinden biri olarak görüyoruz. 691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesi ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımlarla hazırlanmıştır. Beyaz reformla sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz sağlık personelinin daima yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

DÜNYADA BU HASTANELERİMİZ ÖRNEK

Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize, ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzre yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Ardından ulaşım, tarım, enerji, diplomasi, dış politika bu konularda dünyanın sayılı ülkesi olacağımızın sözünü vermiştik. Etlik Şehir Hastanesi işte bu sözün gereğini hakkıyla yerine getirmiş olduğumuzun örneklerinden biridir. Ankara'da aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da yine 4 bin 50 oda ve yatak ve burası da 4 bin 50 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasretti.

Bu ortak hayalimizin 20. eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum. Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemiz ile birlikte bu sayıyı inşallah 35'e çıkaracağız. Milletimize en verimli, en etkin hizmeti ne şekilde verebileceksek o yöntemi devreye alırız. Her ne kadar muhalefet çoğu yalan ve çarpıtma olan hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastanesi modeli dünyada bir çok ülke tarafından izleniyor. Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez. SSK'nın başında sen ne yaptın ki bu ülkede sen ne yapacaksın? Hastanede, Türkiye`nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara`nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi var



ŞEHİR HASTANELERİNİ MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ

Ne yaptı bu CHP? Adana'da hali şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti. Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur. Bugün dünya ile rekabet edecek seviyedeki hastanelerimizde becerileri ile herkesçe takdir edilen doktorlarımızla, altyapımızla, nitelikli personelimize sağlığın küresel yıldızı haline geldik. Bu gemi yükünü almış, rotasına girmiş ve menziline doğru gitmektedir. Ülkemizin sağlık alanındaki kazanımlarına halel getirecek hiçbir olumsuzluğa izin veremeyiz. Şehir hastanelerimizin hasta memnuniyetini yükseltmekten her konuya kadar ne gerekiyorsa yapacağız. Beşeri sermayemizle teknolojik imkanları en üst seviyede birleştirerek her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz. Sağlık ordumuza katılan her doktorumuzu, asistanımızı, hocamızı akademik statü ve özlük hakları bakımından destekleyerek markalaşma sürecini hızlandıracağız.

TÜRKİYE'NİN KAYBETMEYİ GÖZE ALACAK TEK BİR EVLADI YOK

Gençlerimize bırakacağımız en önemli miras hayallerini gerçeğe dönüştürecek ruhu aşılamaktır. Gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmayacakları gelişmişlikte bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak yok, duraksamak yok. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz.

TÜRKİYE YÜZYILI

Milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irfanı ve ferasetiyle önündeki tablonun kendisine gösterdiği farkı görerek Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum.Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı.. Dünyamız salgın sırasında elindeki imkanların kıymetini gördü. Kendi vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa da tıbbı yardım malzemesi gönderdik. Ülkemizi merkeze aldığımızda her tarafta güvenlik krizlerinin yol açtığı huzursuzluk iklimi hakim. Türkiye, yaşadığı tüm badirelere rağmen güven ve huzur adası olarak ayrışmaktadır.

Anadolu asırlardır her istikametten gelen mazlumların sadece insan vasıflarıyla kabul gördüğü belki de dünyadaki tek coğrafyadır. Bugün de milyonları biz misafir ediyoruz. Yaşadığımız toprakların, vatanımızın mensubu olduğumuz milletin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Vatanlarını kaybedenlerin başlarına hangi felaketlerin geldiğini görmek için kafamızı kaldırıp bakmamız yeterlidir. Sizi zor gününüzde sarıp sarmalayacak, gerektiğinde ekmeğini, aşını, suyunu bölüşecek bir milletin mensubu değilseniz vay halinize.

BAŞKA ÜLKELERİN HAYAT BİÇİMLERİNİN GÜZELLEMESİNİ YAPANLARIN GAYESİ SOSYAL YAPIMIZI ÇÖKERTMEK

Başka ülkelerin, toplumların, hayat biçimlerinin güzellemesini yapanların gayesi bize iyilik etmek değil en büyük gücümüz olan sosyal yapımızı çökertmektir. Daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz. Yarın merhamet ihtiyacı duyduklarında sığınacakları devlet mekanizması bulamayınca yaşayacakları pişmanlığı tahmin ediyoruz.