Son dakika... Etlik Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Haberin Devamı

Türkiye’nin 20’nci, Ankara’nın 2’nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi açılış töreni, bugün saat 14:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir hastanesi 8 ayrı hastaneden oluşacak.

Toplam alanı 1 milyon 22 bin 725 metrekare, toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekare, toplam yatak kapasitesi 4 bin 50 olacak hastanede, 1000 poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı 3 bin 359 servis yatağı yer alacak.

Hastanede, Türkiye`nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara`nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi olacak.

Haberin Devamı

Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezine sahip hastanede, Cyberknife teknolojisi de bulunacak.

Bir sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

Gözden Kaçmasın Staj mağdurlarına müjdeli haber Haberi görüntüle

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ANKARA'NIN SAĞLIKTA SORUNU KALMAYACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Ankara'nın ikinci şehir hastanesinin açılışını yapacaklarını anımsatarak: "Laf ola beri gele değil, Ankara'ya ikinci şehir hastanesi, aynen birinci şehir hastanesi kadar büyük dev bir hastane. Her yönüyle modern ve inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Saat 14.00'te açılışı yapacağız, hasta kabulleri de başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

SAĞLIK BAKANI KOCA: İLK DOĞUM 23.46'DA GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Resmi açılışı saat 14.00’da yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde İLK DOĞUM bu gece 23.46’da gerçekleşti. Enes Umut adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanıma ve aileye “Gözünüz aydın.” diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz" mesajını paylaştı.

14 ŞEHİR HASTANESİNİN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 14 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek.

Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.

Haberin Devamı

TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ

Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi.