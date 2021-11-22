Son dakika: Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erzurum’da deprem Çevre illerde de hissedildiErzurum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi#Deprem
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
CHPli Özkoça tepki: Ben gülmüyorum Terörle mücadeleyi anlatıyorumCHP'li Özkoç'a tepki: Ben gülmüyorum! Terörle mücadeleyi anlatıyorum #Bakan Soylu
Doğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı İlk kez DHAya anlattıDoğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı! İlk kez DHA'ya anlattı#İstanbul
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
Ruslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladıRuslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladı!#Koronavirüs
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Aylar sonra keşfedildiDünyanın umutla beklediği haber geldi... Aylar sonra keşfedildi!#Koronavirüs
Avcılarda korkunç olay İntihar sanıldı cinayet çıktıAvcılar'da korkunç olay! İntihar sanıldı cinayet çıktı#İstanbul
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
Mucizevi, sıradışı Skor 1-1ken...'Mucizevi, sıradışı! Skor 1-1'ken...'#Fenerbahçe
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun Akılalmaz dolandırıcılık…Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun! Akılalmaz dolandırıcılık… #İzmir
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem

#Deprem#Erzurum#Kandilli

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Erzurum ve çevre illerinde hissedilen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.

Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

İlgili haber

Doğu Anadolu sallandı Erzurum, Muş ve Diyarbakırda korkutan depremDoğu Anadolu sallandı! Erzurum, Muş ve Diyarbakır'da korkutan depremHaberi Görüntüle

Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Mavi bereli o şehit kızı artık komando Baba bak başardım...Mavi bereli o şehit kızı artık komando! 'Baba bak başardım...'Haberi Görüntüle

DHA muhabiri Salih Tekin, CNN TÜRK'te deprem hakkında şu bilgileri verdi:

Merkez üssü Topçu Köyü... AFAD müdürü köydeki vatandaşlara ulaştı, evlerini boşaltmalarını istedi. Çadırlara, konteynırlara yerleşecekler. Depremin derinliğini 5.5 km derinlikte. AFAD Müdürü, Topçu Köyü'ne hareket etti ekiplerle birlikte.

Gözden Kaçmasın

İstanbulun koronavirüs risk haritasında son durum: Vaka artışı sürüyor... Harita kıpkırmızıİstanbul'un koronavirüs risk haritasında son durum: Vaka artışı sürüyor... Harita kıpkırmızıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Erzurum#Kandilli

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz