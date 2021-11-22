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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 08:10 | 

Son dakika... İstanbul'un koronavirüs risk haritasında son durum: Vaka artışı sürüyor... Harita kıpkırmızı

İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen vaktin artmasıyla giderek yükseliyor. İstanbul'daki hava artışı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıyor. İşte ilçe ilçe koronavirüs vaka sayıları haritası...

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1
İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kentte, 23-29 Ekim'de 100 bin kişide görülen haftalık sayısı 293,02'ydi. 30 Ekim-5 Kasım`da 307,4'e yükseldi. 6-12 Kasım arasında ise bu sayı 308,22'ye çıktı.
2ADALAR

ADALAR

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
3ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

Buna göre, son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 290 oldu.
4ATAŞEHİR

ATAŞEHİR

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,61, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,28 olarak kayıtlara geçti.
5AVCILAR

AVCILAR

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 327 bin 719 doza yükseldi.
6BAĞCILAR

BAĞCILAR

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
7BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
8BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
9BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

"İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz, İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir."
10BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.
11BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

12BEYKOZ

BEYKOZ

13BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ

14BEYOĞLU

BEYOĞLU

15BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

16ÇATALCA

ÇATALCA

17ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY

18ESENLER

ESENLER

19ESENYURT

ESENYURT

20EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

21FATİH

FATİH

22GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

23GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

24KADIKÖY

KADIKÖY

25KAĞITHANE

KAĞITHANE

26KARTAL

KARTAL

27KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

28MALTEPE

MALTEPE

29PENDİK

PENDİK

30SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

31SARIYER

SARIYER

32SİLİVRİ

SİLİVRİ

33SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

34SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

35ŞİLE

ŞİLE

36ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

37TUZLA

TUZLA

38ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

39ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

40ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

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