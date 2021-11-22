Son dakika... İstanbul'un koronavirüs risk haritasında son durum: Vaka artışı sürüyor... Harita kıpkırmızı
İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen vaktin artmasıyla giderek yükseliyor. İstanbul'daki hava artışı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıyor. İşte ilçe ilçe koronavirüs vaka sayıları haritası...
İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Kentte, 23-29 Ekim'de 100 bin kişide görülen haftalık sayısı 293,02'ydi. 30 Ekim-5 Kasım`da 307,4'e yükseldi. 6-12 Kasım arasında ise bu sayı 308,22'ye çıktı.
ARNAVUTKÖY
Buna göre, son 24 saatte 350 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 177 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 290 oldu.
BAŞAKŞEHİR
"İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz, İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir."