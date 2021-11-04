Son dakika: Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eski eşi Yağmur Sarnıç 3 sanık beraat etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: TFFden açıklama geldi Galatasaraya ceza verilecek miSon dakika: TFF'den açıklama geldi! Galatasaray'a ceza verilecek mi?#Galatasaray
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNAnın geleceğinde bizi neler bekliyor4 hastalık için daha aşı geliyor... mRNA'nın geleceğinde bizi neler bekliyor?#Mrna Aşıları
‘Tetikçi’ davasında yeni gelişme Yağmur Sarnıç hakkında karar verildi‘Tetikçi’ davasında yeni gelişme! Yağmur Sarnıç hakkında karar verildi#Emre Aşık
Kovid-19 için geliştirilen ilk ilaç onaylandıKovid-19 için geliştirilen ilk ilaç onaylandı#Koronavirüs
En yakın rakibine 66 oy fark attı İşte TBFnin yeni başkanı...En yakın rakibine 66 oy fark attı!! İşte TBF'nin yeni başkanı...#TBF
Bakan Dönmezden doğal gaz müjdesi Vatandaşın cebine yansıyacakBakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi! Vatandaşın cebine yansıyacak#Doğal Gaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağız#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Emniyet müdür yardımcısı ile polis memurunun Beni tanımadın mı kavgası Karar çıktıEmniyet müdür yardımcısı ile polis memurunun 'Beni tanımadın mı?' kavgası! Karar çıktı#ANTALYA
Son hali gündem olmuştu... Deniz Sekiden estetik açıklamasıSon hali gündem olmuştu... Deniz Seki'den estetik açıklaması #Deniz Seki
Korona krizi büyüdü... Acil servislerde yer kalmadıKorona krizi büyüdü... Acil servislerde yer kalmadı #Koronavirüs
Gecenin skandalı Hareketi herkesi şaşırttı... Önce sakin ve emindi ama sonra...Gecenin skandalı! Hareketi herkesi şaşırttı... Önce sakin ve emindi ama sonra...#Şampiyonlar Ligi
İyi ki doğdun bebek'İyi ki doğdun bebek!'#Zeynep Sever Demirel
Yılın ayrılığında çarpıcı iddialar: Saldırgan ve paranoyak olduYılın ayrılığında çarpıcı iddialar: Saldırgan ve paranoyak oldu#Gigi Hadid
Devler arka arkaya duyurdu Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumuDevler arka arkaya duyurdu! Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumu#Türkiye Ekonomisi
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eski eşi Yağmur Sarnıç 3 sanık beraat etti

#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#İstanbul
Son dakika: Emre Aşıkı öldürmeye teşebbüsle suçlanan biri eski eşi Yağmur Sarnıç 3 sanık beraat etti

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Emre Aşık'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Yağmur Sarnıç ile suç ortağı olduğu iddia edilen 2 sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Haberin Devamı

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Baycan Şenürek ile sanıkların avukatları, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bağlandı.

Duruşmaya, müşteki Emre Aşık ile avukatı Funda Sadıkahmet de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç, duruşmaya katılmadı.

Müşteki Emre Aşık, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet de sanıklardan Erdi Sungur'u tanımadıklarını, kendisiyle ilgili birçok suç duyurusu olduğunu ve Sungur'un kendilerinden para isteyerek yağmalamaya çalıştığını anlattı.

Yağmur Aşık ile Düzcede yakalanan Erdi Sungur: Plan Emreyi öldürmektiYağmur Aşık ile Düzce'de yakalanan Erdi Sungur: Plan Emre'yi öldürmektiHaberi Görüntüle

Sanıklardan Sungur’un kendisine "Bana para vermezseniz, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım." dediğini aktaran avukat Sadıkahmet, "Erdi Sungur, Emre Aşık ve beni öldüreceğini, merminin adaletten daha hızlı olduğunu söyledi ve Emre Aşık’ın mezarını buraya kazacağız diye tarla görüntü gösterdi. Hepimiz hala ölümle tehdit ediliyoruz. Evladımı öldürmekle tehdit ediyor. Birileri ölmeden adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında dehşete düşüren mesajlarEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında dehşete düşüren mesajlarHaberi Görüntüle

Sanık Baycan Şenürek, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Haberin Devamı

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddiaya konu olan suçu işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek'in üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçunun unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Gözden Kaçmasın

Emre Aşık trafik kazası geçirdiEmre Aşık trafik kazası geçirdiHaberi Görüntüle

Duruşma sonrasında açıklama yapan Emre Aşık, "Sanıkların jandarma kontrolünde yakalanmaları, ellerine geçen silahlar, önemli tanık ifadeleri var, bunlara rağmen 'suçun unsurları oluşmadı' diye ceza almadılar. Eylemin planlanması cezasız kalıyor. Kararı istinafa götüreceğiz ve oradan döneceğini umuyoruz." dedi.

İDDİANAMEDEN

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yağmur Sarnıç ile müşteki Emre Aşık'ın boşanma aşamasında bulundukları ve aralarında ceza davaları nedeniyle husumet bulunduğu belirtilmişti.

Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı Çocuklarının velayeti babaya verildiEmre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı! Çocuklarının velayeti babaya verildiHaberi Görüntüle

Sanıklar Baycan Şenürek, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’ı öldürmek amacıyla plan yaptıkları ve sanıkların eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatılan iddianamede, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin