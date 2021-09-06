Emre Aşık ve Yağmur Aşık boşandı! Çocuklarının velayeti babaya verildi

Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi. Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

Sevgilisinden hamile!

Emre Aşık'tan olan 3 çocuğunun velayetini onlara şiddet uyguladığı için kaybeden Yağmur Sarnıç'ın, yeni sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün sağlık kontrolü için hastaneye giden Yağmur Sarnıç, kameralara yansıdı. Göbeğinin iyice belirginleştiği görülen Yağmur Sarnıç'ın erkek bebek beklediği öğrenildi.

Çıkan görüntülerle alakalı ise Yağmur Sarnıç’ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski futbolcu Emre Aşık'ın 8 yıllık eşi Yağmur Aşık, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek karşı boşanma davası açmıştı. 3 çocuk annesi Yağmur Aşık, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü.

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