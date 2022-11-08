Son dakika... Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kolivar, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında Cihan Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Kolivar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadelerini kullanmıştı.