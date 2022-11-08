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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cihan Kolivar'a tepki

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#Cihan Kolivar
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten Cihan Kolivara tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 14:04

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında sözleri tepki çeken Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" ifadelerini kullandı.

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın dün özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayındaki "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" sözleri tepki çekmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik' sosyal medya hesabından "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" mesajını paylaştı.

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#Ömer Çelik#AK Parti#Cihan Kolivar

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