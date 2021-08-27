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Zeki GÜNAL - İstanbul DHA -
Haber Giriş: 27.08.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ege'de Yunan askerlerinden skandal hareket! Türk balıkçılara saldırdılar

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Son dakika... Ege'de Yunan askerlerinden skandal hareket! Türk balıkçılara saldırdılar

Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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  • Yunan askerlerinden skandal hareket Türk balıkçılara taşlı saldırı
  • Yunan askerlerinden skandal hareket Türk balıkçılara taşlı saldırı
  • Yunan askerlerinden skandal hareket Türk balıkçılara taşlı saldırı
  • Yunan askerlerinden skandal hareket Türk balıkçılara taşlı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Teknenin camları kırılırken Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan aldı. Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri, ağ atarak balıkçı teknelerinin motorlarını da bozmaya çalıştı. Türk balıkçılar o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Son dakika... Egede Yunan askerlerinden skandal hareket Türk balıkçılara saldırdılar

Didim iskelesinden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan alarak balıkçılara plastik mermi yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı. Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motoruna sarıp bozmaya çalışırken sözlü ve el hareketleriyle de tacizde bulundu.

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SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yunan askerlerinin balıkçı teknesine attığı yumruk büyüklüğündeki taşlar da balıkçılar tarafından kameraya alındı.

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