Son dakika: E-Okul üzerinden dijital karneler erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için karneleri çevrimiçi olarak erişime açtı. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diplomaları 2 Temmuz’dan itibaren okul müdürlüklerince verilecek. Salgın kapsamında alınan önlemler doğrultusunda birçok okulda tören düzenlenmedi ancak bazı özel okullar karneleri isteyen öğrencilere yüz yüze vermeyi tercih etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler.

TELAFİ 5 TEMMUZ’DA

MEB, 21 Haziran’dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlandığını açıkladı. Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan ‘Telafide Ben de Varım’ programına başvurular 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek. Eylülde ilkokula başlayacak olup okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların akranlarıyla eşit şartlarda derslere başlamalarını sağlamak için yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün eğitim talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanacak.

2. SINIFLAR İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI

Program kapsamında, 1’inci sınıftan 2’nci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek. Destekleme programı için 1-8’inci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4’üncü sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları ise eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.

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