Son dakika: Dört gözle beklenen yağışlı havadan haber var! Prof. Dr. Şen canlı yayında açıkladı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde:



Cumartesi günü Manavgat, Antalya civarına yağmur var. Yağmurun etkili olmasını da bekliyoruz. Kıyı Ege, Marmaris, Bodrum, santralin olduğu bölgelerde yağış maalesef yok. Sıcaklıklar, bugün ve yarın aynı düzeyde devam ediyor. Ortalamaların 6-8 derece üzerinde olacak. Yarın bu haftanın en sıcak günü olarak görülüyor.



CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ



Yağış cumartesi günü başlayacak ve genelde kuzey bölgelerde etkili olacak. Bunun yanında Antalya, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde etkili olmasını bekliyoruz.

Cumartesi günü Marmara’daki ve Doğu Karadeniz’deki yağışlara dikkat etmemiz gerekiyor. (Sel açısından) Potansiyel çok fazla bu bölgelerde. Bugünkü verilere baktığımızda biraz tehlikeli görünüyor hem İstanbul hem Doğu Karadeniz Bölgesi, Ordu’dan itibaren. Takip etmemiz de gerekiyor.

Bugün Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar var ama sel yapacak yağışlar değil.



Rüzgar, Marmaris’teki yangın bölgesinde orta kuvvete esiyor. Cumartesi günü bu da batıya dönecek. Nem biraz yükselecek bu bölgede. Cuma akşamı ve Cumartesi günü rüzgarlar etkili olacak, bulutlanmalar olacak Antalya civarında.

Pazar günü yağış Antalya’dan ayrılıyor, Akdeniz’in doğusunda yangınlar açısından etkili olacak. (Söndürmeye yeterli mi?) Kesinlikle. Yangınların hızını kesecek hem de nem artacak. Hem de su tabakası meydana gelecek ağaçlar üzerinde. O açıdan faydalı olacak.

Buraya balta girmemiş ormanlar deniyor. Yağmur yağdığında 20-30 sortinin yerine geçen bir suyu oraya bırakmış oluyorsunuz. Umarım Manavgat’taki yangının önünü keseriz.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

(Çiseleme şeklinde mi olacak?) Çiseleme şeklinde olmaz, yaz yağışlarıdır bunlar. Konvektif hareketlerle olur. Sıcaklık da düşüyor. Sıcaklığın düşmesi de önemlidir. Sıcaklık, Marmaris civarlarında değil ama Türkiye’nin diğer yerlerinde sıcaklık 6-8 derece düşecek.

(Hava soğuyacak mı?) Bu yağışlarla birlikte hava soğuyacak. Çok sıcak hava dalgası vardı, normal bir şey değildi. Bu yağışlarla birlikte normale gelecek. Ortalamanın altına düşmeyecek. Dalgalanma düşük seviyede devam edecek.

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