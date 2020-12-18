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Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Sebahattin Bayram'ın tutuklanmasına sert tepki

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Sebahattin Bayram'ın tutuklanmasına sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır." denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.

Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.

Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

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