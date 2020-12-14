Rodos’ta casusluk iddiasıyla gözaltı

M.N.’nin evinde yapılan aramada bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarının incelemeye alındığı da belirtildi. Polisin açıklamasında, “İki Yunan vatandaşının Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesi (casusluk) hükümlerini ihlal ettikleri” ifadesi yer aldı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Başkonsolosluktaki yerel memur, dün sabah saatlerinde serbest bırakıldı.