Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
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Rodos’ta casusluk iddiasıyla gözaltı
Yunan polisi, casusluk yaptıkları iddiasıyla biri Türkiye’nin Rodos Başkosolosluğu’nda yerel memur, diğeri de Rodos-Meis adaları arasında sefer yapan bir feribotta aşçı olan Yunan vatandaşı Batı Trakyalı iki Türk’ü gözaltına aldı. Yunan medyasında, aşçı olarak çalışan 56 yaşındaki M.N.’nin, geçen ağustos ayından beri Meis adasındaki Yunan askeri yapılanması ile ilgili çektiği fotoğrafları, Rodos Başkonsosluğu’nda sekreter olarak çalışan 35 yaşındaki M.S.’ye teslim ettiğinin belirlendiği iddia edildi.
M.N.’nin evinde yapılan aramada bulunan dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarının incelemeye alındığı da belirtildi. Polisin açıklamasında, “İki Yunan vatandaşının Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesi (casusluk) hükümlerini ihlal ettikleri” ifadesi yer aldı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Başkonsolosluktaki yerel memur, dün sabah saatlerinde serbest bırakıldı.
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