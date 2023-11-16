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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

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#İsrail#Gazze#Binyamin Netanyahu
Son dakika... Dışişleri Bakanlığından Netanyahuya tepki
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 00:20

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur.

Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netanyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir.

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Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir.

Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır.

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Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.

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#İsrail#Gazze#Binyamin Netanyahu

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