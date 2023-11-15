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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Bloomberg gizli belgelere ulaştı: İşte ABD'nin İsrail'e gönderdiği silahlar! Hamas'tan flaş açıklama: Biden'ı sorumlu tutuyoruz

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Bloomberg gizli belgelere ulaştı: İşte ABDnin İsraile gönderdiği silahlar Hamastan flaş açıklama: Bidenı sorumlu tutuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 08:22

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Pentagon belgelerine ulaşan Bloomberg, ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımı yazdı. Belgelerde İsrail'e gönderilen ve tedarik edilmeye çalışılan silahların listesi de yer alırken Pentagon konu ile ilgili açıklama yapmaya yanaşmadı. İsrail askerleri, Beyaz Saray'ın iddiası sonrası Şifa hastanesine girdi. Hamas'tan yapılan açıklamada 'Biden'ı sorumlu tutuyoruz' denildi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Filistin Yönetimi: El Şifa baskını insanlığa karşı suç

Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, hastane içerisine operasyon düzenleyen İsrail'i "insanlığa karşı yeni bir suç" işlemekle suçladı. Filistin haber ajansı Wafa'ya açıklama yapan El Kaila, "El Şifa'daki sağlık personelinin, hastaların ve sığınan insanların hayatlarından işgal güçleri sorumludur" dedi.

 

İsrail'in baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde kaç kişi sığınıyor?

Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'da binlerce kişinin sığındığı biliniyor. Ancak tahminler farklılık gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 700 hasta ve 400 personelin yanı sıra 3 bin sivilin hastanede bulunduğunu aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise en az 2300 kişinin halen hastanede olduğunu, bunların 650'sinin hastalar, 200-500 arası personel ve 1500'ünün sivil olduğunu söyledi.

İsrail güçleri Şifa Hastanesi'nin bodrumunda arama yapıyor

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin genel müdürü Dr. Muhammad Zaqout, Al Jazeerae'ae verdiği röportajda, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'nin bodrumunda arama yapmaya başladığını söyledi. Zaqout, İsrail güçlerinin hastane kompleksi içinde bulunan cerrahi ve acil durum binalarına da girdiğini söyledi.


Zaquot ayrıca, hastanede kalan bazı kişilerin, daha önce güvenli olduğu ilan edilen hastane koridorundan yerleşkeyi terk etmeye çalışırken üzerlerine ateş açıldığını belirtti.

Kara harekâtında 48 İsrail askeri öldü
Kara harekâtında 48 İsrail askeri öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde savaşan iki askerin öldürüldüğünü, Hamas'a yönelik kara saldırısında ölü sayısının 48'e çıktığını duyurdu.

Bloomberg: ABD İsrail'e silah transferini 'sessizce' artırıyor

ABD merkezli Bloomberg, savunma bakanlığının dahili listesine atıfta bulunarak, Pentagon'un Apaçi filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm'lik mermiler, gece görüş cihazları ve sığınak avcısı mühimmatları içeren talepleri İsrail'e sevk ettiğini yazdı.


Söz konusu silahlar, Bloomberg'in ekim sonu tarihli olduğunu ve Pentagon'da dolaştığını söylediği bir belgede listeleniyor. Açıklamada ise 'Silahlar halihazırda sevk ediliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor' deniliyor.


Bloomberg, Pentagon sözcüsünün ayrıntıları tartışmayı reddettiğini ancak bakanlığın yaptığı açıklamada İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD endüstri kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını söyledi.

 

İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken insan hakları savunucuları Washington'a İsrail hükümetine net destek sağlamayı bırakması ve silah transferlerine son vermesi çağrısında bulundu.

Netanyahu, kadın ve çocukların öldürülmesinin durması gerektiğini söyleyen Kanadalı Trudeau'yu eleştirdi

Netanyahu, Trudeau'ya yönelik sosyal medya paylaşımında 'Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil Hamas'tır. İsrail sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yaparken, Hamas da onları zarardan uzak tutmak için her şeyi yapıyor' diye yazdı. Trudeau daha önce Gazze'deki insanlık trajedisine dikkat çekmiş ve 'Adaletin bedelinin tüm Filistinli sivillerin acı çekmeye devam etmesi olamayacağını açıkça belirttim. Savaşların bile kuralları vardır' demişti. Kanadalı lider savaşta kadın ve çocukların öldürülmesinin durması gerektiğinin de altını çizmişti.

Hamas: IDF'nin Şifa Hastanesi'ndeki operasyonundan Biden sorumlu
Hamas: IDFnin Şifa Hastanesindeki operasyonundan Biden sorumlu

İsrail, Hamas'a karşı 'hedefli bir operasyon' olduğunu söylediği Gazze'deki Şifa Hastanesi kompleksine baskın düzenledi. Baskın, Beyaz Saray sözcüsü John Kirby'nin gazetecilere delil sunmadan Washington'un Hamas'ın Şifa dahil Gazze hastanelerini kullandığına dair bilgiye sahip olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.


Bunun ardından Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail ordusunun Gazze'nin en büyük hastanesine yönelik operasyonundan 'tamamen sorumlu' olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, 'Şifa sağlık kompleksine yapılan saldırıdan işgali (İsrail'i) ve Başkan Biden'ı tamamen sorumlu tutuyoruz' denildi.


Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlediğini açıklamasının ardından ise hastaneye havadan saldırı yapılmasını desteklemediğini ve hastanede çatışma görmek istemediğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFilistin Yönetimi: El Şifa baskını insanlığa karşı suç
timelineİsrail'in baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde kaç kişi sığınıyor?
timelineİsrail güçleri Şifa Hastanesi'nin bodrumunda arama yapıyor
timelineKara harekâtında 48 İsrail askeri öldü
timelineBloomberg: ABD İsrail'e silah transferini 'sessizce' artırıyor
timelineNetanyahu, kadın ve çocukların öldürülmesinin durması gerektiğini söyleyen Kanadalı Trudeau'yu eleştirdi
timelineHamas: IDF'nin Şifa Hastanesi'ndeki operasyonundan Biden sorumlu
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#İsrail#Gazze#Filistin

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