Netanyahu, kadın ve çocukların öldürülmesinin durması gerektiğini söyleyen Kanadalı Trudeau'yu eleştirdi

Netanyahu, Trudeau'ya yönelik sosyal medya paylaşımında 'Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil Hamas'tır. İsrail sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yaparken, Hamas da onları zarardan uzak tutmak için her şeyi yapıyor' diye yazdı. Trudeau daha önce Gazze'deki insanlık trajedisine dikkat çekmiş ve 'Adaletin bedelinin tüm Filistinli sivillerin acı çekmeye devam etmesi olamayacağını açıkça belirttim. Savaşların bile kuralları vardır' demişti. Kanadalı lider savaşta kadın ve çocukların öldürülmesinin durması gerektiğinin de altını çizmişti.