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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, hastane içerisine operasyon düzenleyen İsrail'i "insanlığa karşı yeni bir suç" işlemekle suçladı. Filistin haber ajansı Wafa'ya açıklama yapan El Kaila, "El Şifa'daki sağlık personelinin, hastaların ve sığınan insanların hayatlarından işgal güçleri sorumludur" dedi.
Gazze'nin en büyük hastanesi olan El Şifa'da binlerce kişinin sığındığı biliniyor. Ancak tahminler farklılık gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 700 hasta ve 400 personelin yanı sıra 3 bin sivilin hastanede bulunduğunu aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise en az 2300 kişinin halen hastanede olduğunu, bunların 650'sinin hastalar, 200-500 arası personel ve 1500'ünün sivil olduğunu söyledi.
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin genel müdürü Dr. Muhammad Zaqout, Al Jazeerae'ae verdiği röportajda, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'nin bodrumunda arama yapmaya başladığını söyledi. Zaqout, İsrail güçlerinin hastane kompleksi içinde bulunan cerrahi ve acil durum binalarına da girdiğini söyledi.
Zaquot ayrıca, hastanede kalan bazı kişilerin, daha önce güvenli olduğu ilan edilen hastane koridorundan yerleşkeyi terk etmeye çalışırken üzerlerine ateş açıldığını belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde savaşan iki askerin öldürüldüğünü, Hamas'a yönelik kara saldırısında ölü sayısının 48'e çıktığını duyurdu.
ABD merkezli Bloomberg, savunma bakanlığının dahili listesine atıfta bulunarak, Pentagon'un Apaçi filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm'lik mermiler, gece görüş cihazları ve sığınak avcısı mühimmatları içeren talepleri İsrail'e sevk ettiğini yazdı.
Söz konusu silahlar, Bloomberg'in ekim sonu tarihli olduğunu ve Pentagon'da dolaştığını söylediği bir belgede listeleniyor. Açıklamada ise 'Silahlar halihazırda sevk ediliyor veya Savunma Bakanlığı bunları ABD ve Avrupa'daki stoklardan temin etmeye çalışıyor' deniliyor.
Bloomberg, Pentagon sözcüsünün ayrıntıları tartışmayı reddettiğini ancak bakanlığın yaptığı açıklamada İsrail'in kendisini savunacak araçlara sahip olmasını sağlamak için iç stoklardan ABD endüstri kanallarına kadar çeşitli yollardan yararlandığını söyledi.
İsrail Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken insan hakları savunucuları Washington'a İsrail hükümetine net destek sağlamayı bırakması ve silah transferlerine son vermesi çağrısında bulundu.
Netanyahu, Trudeau'ya yönelik sosyal medya paylaşımında 'Sivilleri kasten hedef alan İsrail değil Hamas'tır. İsrail sivilleri zarardan uzak tutmak için her şeyi yaparken, Hamas da onları zarardan uzak tutmak için her şeyi yapıyor' diye yazdı. Trudeau daha önce Gazze'deki insanlık trajedisine dikkat çekmiş ve 'Adaletin bedelinin tüm Filistinli sivillerin acı çekmeye devam etmesi olamayacağını açıkça belirttim. Savaşların bile kuralları vardır' demişti. Kanadalı lider savaşta kadın ve çocukların öldürülmesinin durması gerektiğinin de altını çizmişti.
İsrail, Hamas'a karşı 'hedefli bir operasyon' olduğunu söylediği Gazze'deki Şifa Hastanesi kompleksine baskın düzenledi. Baskın, Beyaz Saray sözcüsü John Kirby'nin gazetecilere delil sunmadan Washington'un Hamas'ın Şifa dahil Gazze hastanelerini kullandığına dair bilgiye sahip olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.
Bunun ardından Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail ordusunun Gazze'nin en büyük hastanesine yönelik operasyonundan 'tamamen sorumlu' olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, 'Şifa sağlık kompleksine yapılan saldırıdan işgali (İsrail'i) ve Başkan Biden'ı tamamen sorumlu tutuyoruz' denildi.
Beyaz Saray, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlediğini açıklamasının ardından ise hastaneye havadan saldırı yapılmasını desteklemediğini ve hastanede çatışma görmek istemediğini söyledi.