Son dakika... Depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrası Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Kentte ilk yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kurtarıldığı İpekyol Caddesi’ndeki Osman Ağan Apartmanı’nda inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında, binalarda inceleme yapmak üzere 1 başsavcı vekili, 5 cumhuriyet savcısı, 6'şar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler, kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı. Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyetin, yapıda ciddi malzeme kusurları tespit ettiği belirtildi.
Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin soruşturma kapsamında, yıkılan binalarla ilgili belirlenen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
RÖNESANS REZİDANSIN MÜTEAHHİDİ YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANMIŞTI
Öte yandan dün de Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.