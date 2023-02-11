Son dakika... Depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrası Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Kentte ilk yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kurtarıldığı İpekyol Caddesi’ndeki Osman Ağan Apartmanı’nda inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında, binalarda inceleme yapmak üzere 1 başsavcı vekili, 5 cumhuriyet savcısı, 6'şar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler, kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı. Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyetin, yapıda ciddi malzeme kusurları tespit ettiği belirtildi.



Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin soruşturma kapsamında, yıkılan binalarla ilgili belirlenen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'dan ayrıca 15 bin 888 afetzede, uçaklarla tahliye edildi. Ulaşımın ücretsiz sağlandığı kentte halk, havalimanında sıra sistemiyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.Öte yandan depremlerde 170 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 294 kişinin yaralandığı Şanlıurfa’da, arama-kurtarma çalışmaları 4’üncü günde son buldu. Depremde yıkılan binaların moloz ve enkazı temizlenmeye çalışılırken, hayatlarını kaybedenler ise yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Depremde kentte 4 bin 727 binada da hasar oluştu. Riskli binalarda hasar tespitti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce tespit edilmeye çalışılıyor. Halen Bahçelievler, Yenişehir, Karaköprü semtlerinde riskli binaların bulunduğu cadde ve sokaklar, araç ve yayalara kapalı nulunuyor. Depremin ardından bölge halkı, daha güvenli olan kırsal mahallelerdeki tek katlı yığma evlerde kalmaya başladı. Şanlıurfa’da depremzedeler için 2 bin 200 çadır kuruldu. Kabul faaliyetleri ve yemek ikramlarının yasaklandığı taziye evleri, barınma amacıyla kullanılmaya başlandı.

RÖNESANS REZİDANSIN MÜTEAHHİDİ YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTERKEN YAKALANMIŞTI

Öte yandan dün de Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis, Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.