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Son dakika... Depremde çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Rönesans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

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#Hatay#Rönesans#Deprem
Son dakika... Depremde çok sayıda kişiye mezar olmuştu Rönesansın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 21:35

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan ve "Cennetten bir köşe" notuyla satışa sunulan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu da tutuklandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi, hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlu yaşımını yitirenler arasında yer alıyordu.

Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı. Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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