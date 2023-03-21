Son dakika... Depremde çok sayıda kişiye mezar olmuştu! Rönesans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi, hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlu yaşımını yitirenler arasında yer alıyordu.

Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı. Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Gözden Kaçmasın Rönesans Rezidans bu vaadle satılmış! Tanıtımı ortaya çıktı Haberi görüntüle