Son dakika... Deprem sonrası İskenderun'daki yangın devam ediyor! Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın havadan görüntülendi.

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Yangın, İskenderun'un Karayılan Mahallesi'nde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası konteyner devrilmesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, halen söndürülemedi.

Saatlerdir devam eden yangının büyüklüğü havadan dron ile görüntülendi.

İHA muhabiri Murat Delice, CNN TÜRK yayınına bağlanarak bölgedeki son durumu aktardı. Delice, "Yangın dünden beri devam ediyor, söndürülme çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim. Afet bölgesindeyiz, ekiplerin ulaşması da güç. Faal olan ancak ana liman olmadığı söyleniyor. Arada sırada artçı sarsıntılar da yaşanıyor. Maalesef yangının aynı şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz" dedi.

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"KAPKARA DUMANLAR KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLEBİLİYOR"

Delice, "Yanıcı maddelerin olduğunu biliyoruz, gübre gibi maddelerin olduğunu da biliyoruz konteynerların içerisinde. Ekiplerden stabil şekilde bilgi alamıyoruz. Kapkara dumanların kilometrelerce öteden bile görüldüğünü söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.