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100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den çarpıcı analiz

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#Deprem#Afa#Fay
100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem Prof. Dr. Hasan Sözbilirden çarpıcı analiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 11:09

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili "Deprem bölgesine giderken dünden beri yaptığım gözlemleri deprem verileriyle birleştirdiğimde bu depremin, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" dedi.

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Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açan depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

3 FAY SEGMENTİ KIRILMIŞ OLDU

Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem bölgesine giderken dünden beri yaptığım gözlemleri deprem verileriyle birleştirdiğimde bu depremin, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Gördüğüm kadarıyla en az 3 FAY segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" dedi.

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100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem Prof. Dr. Hasan Sözbilirden çarpıcı analiz

AFAD ekipleri başta olmak üzere binlerce görevlinin varını yoğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, arama- kurtarma veya yardım ekibinden olmayıp bölgeye gidenleri uyararak "Deprem bölgesine kara yoluyla gittiğimde şunu gördüm.

100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem Prof. Dr. Hasan Sözbilirden çarpıcı analiz

Sivil araçlar yardım ve arama-kurtarma araçlarından 10 kat daha fazla. Bu da enkaz altında kalanlara gitmesi gereken yardımların gecikmesine neden oluyor. Enkaz altındaki insanlarımızın 72 saatlik yaşam vakti, gittikçe daralıyor. Ben Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum. Enkaz altındaki akrabalarınızın, arkadaşlarınızın kurtarılmasını istiyorsanız hayati bir neden olmadıkça trafiğe çıkmayın ve şehir giriş- çıkışlarının kitlenmesine neden olmayın" diye konuştu.

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