Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken, deniz seviyesi ise yükselmeye başladı.

Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre su birikintisi oluştu.

İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

İskenderun Limanı'nda dün saat 17.00 sıralarında depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı.

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Dumanların fark edilmesi üzerine yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki depolara da sıçrayan yangından gökyüzüne alevler yükseldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, söndürme çalışmasını güçlükle sürdürüyor.

98 YARALI GEMİ İLE MERSİN'E GETİRİLDİ

Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yaralanan 98 kişi, 'TCG İskenderun' gemisi ile Mersin Limanı'na getirildi. 30 refakatçi ile birlikte gemiden alınan yaralılar, limanda bekletilen ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

İSKENDERUN’DA MİNİK MUNE, ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu bölgelerden Hatay’ın İskenderun ilçesine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

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İş makinesi ve araçlar ile İskenderun’a ulaşan ekipler, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarına başladı. Yıkılan binada çalışma yapan ekipler, enkaz altındaki çocuğun sağ olduğunu belirledi. Beton blok ve demirler arasında sıkışan Mune Rezzak’ı (4) kurtarmak için yoğun çalışma yapan ekipler, demirleri keserek çocuğu yaralı çıkardı. Sedyeye alınan Mune Rezzak, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay İskenderun’a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibimiz 4 yaşındaki güzel kızımızı bularak sağ salim kurtardılar. Var gücüyle canı gönülden çalışan, bize bu mutluluğu yaşatan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.