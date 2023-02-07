Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#İskenderun#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 16:25

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmesi ve sahilden iç kısma doğru ilerlemesi ile su birikintileri oluştu. Öte yandan İskenderun Limanı'nda süren konteyner yangınına müdahale sürerken son durum görüntülendi. İskenderun'da ayrıca beton blok ve demirler arasında sıkışan Mune Rezzak’ı (4) kurtarmak için yoğun çalışma yapan ekipler, demirleri keserek çocuğu yaralı çıkardı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken, deniz seviyesi ise yükselmeye başladı.

Hatay İskenderunda deniz seviyesi yükseldi

Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre su birikintisi oluştu.

Hatay İskenderunda deniz seviyesi yükseldi

İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

İskenderun Limanı'nda dün saat 17.00 sıralarında depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı.

Haberin Devamı

Hatay İskenderunda deniz seviyesi yükseldi

Dumanların fark edilmesi üzerine yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki depolara da sıçrayan yangından gökyüzüne alevler yükseldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, söndürme çalışmasını güçlükle sürdürüyor.

Hatay İskenderunda deniz seviyesi yükseldi

98 YARALI GEMİ İLE MERSİN'E GETİRİLDİ

Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yaralanan 98 kişi, 'TCG İskenderun' gemisi ile Mersin Limanı'na getirildi. 30 refakatçi ile birlikte gemiden alınan yaralılar, limanda bekletilen ambulanslarla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hatay İskenderunda deniz seviyesi yükseldi

İSKENDERUN’DA MİNİK MUNE, ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu bölgelerden Hatay’ın İskenderun ilçesine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gözden Kaçmasın

Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandıBüyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandıHaberi görüntüle

İş makinesi ve araçlar ile İskenderun’a ulaşan ekipler, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarına başladı. Yıkılan binada çalışma yapan ekipler, enkaz altındaki çocuğun sağ olduğunu belirledi. Beton blok ve demirler arasında sıkışan Mune Rezzak’ı (4) kurtarmak için yoğun çalışma yapan ekipler, demirleri keserek çocuğu yaralı çıkardı. Sedyeye alınan Mune Rezzak, bölgedeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Hatay İskenderunda deniz seviyesi yükseldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay İskenderun’a ulaşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibimiz 4 yaşındaki güzel kızımızı bularak sağ salim kurtardılar. Var gücüyle canı gönülden çalışan, bize bu mutluluğu yaşatan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İlgili haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ili kapsayan OHAL ilan edildiHaberi görüntüle
Tekirdağ ekibi, Hatay'da enkazdan 4 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı
daha fazla video içinTekirdağ ekibi, Hatay'da enkazdan 4 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İskenderun#Hatay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549

Son dakika... Büyük afette ikinci gün: Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549

#Deprem
Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı? | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

#Kahramanmaraş Depremi
100 yılın en büyük felaketi... Uydular yıkımı görüntüledi

100 yılın en büyük felaketi... Uydular yıkımı görüntüledi

 #Deprem