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Haber Giriş: 18.11.2020 - 01:44 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Aydın, Malatya ve Çorum'da korkutan depremler!

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Son dakika deprem haberi: Aydın, Malatya ve Çorum'da korkutan depremler!
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Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 01:34'te Malatya - Pütürge, saat 02:00'da Aydın - Kuşadası, saat 02:05'te de Çorum - Uğurludağ merkezli depremler meydana geldi.

Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 5.91 km olarak belirlendi.

Merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 9.79 km olarak aktarıldı.

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen deprem ise 4.2 büyüklüğünde ve 10.77 km derinliğinde.

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