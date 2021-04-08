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Haber Giriş: 08.04.2021 - 04:12 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler

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Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 4.3, 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde üç deprem gerçekleşti.

AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 03:33'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 km olarak açıklandı.

Aynı bölgede 00:54'te 3,9, 01:35'te 3.7 büyüklüğünde sarsıntılar gerçekleşmişti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD depremin ardından yaptığı açıklamada "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.33'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika deprem haberi: Ege Denizinde peş peşe depremler

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