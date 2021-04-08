Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 4.3, 3.9 ve 3.7 büyüklüğünde üç deprem gerçekleşti.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 03:33'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 km olarak açıklandı.
Aynı bölgede 00:54'te 3,9, 01:35'te 3.7 büyüklüğünde sarsıntılar gerçekleşmişti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD depremin ardından yaptığı açıklamada "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.33'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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