Son dakika: Datça'da orman yangını! Yerleşim yerlerine yakın, şiddetli rüzgar var

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Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Rüzgarın da etkisi ile yangın etkisini arttırdı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına askeri birliklerle, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleriyle, bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.



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Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

DHA Muhabiri Cavit Akgün olay bölgesinden şu bilgileri aktardı:



"Şu anda Datça’daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine 5 uçak, 9 helikopter ile müdahale ediliyor. Ekipler canla başla mücadele veriyor. Bölgede şiddetli bir rüzgar ile korkunç bir manzara ile karşı karşıyayız."

OGM: ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada ise "Muğla / Datça ve İzmir / Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın Kahramanları Yeşil Vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" denildi.

İZMARİTTEN ÇIKAN YANGIN GECE SÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Datça'da, Kızlan Mahallesi Billurkent Tatil Sitesi yanındaki ormanda da gece saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. 20 dakika içinde kontrol altına alınan yangında 2,5 dönümlük alan küle dönmüştü. Yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

