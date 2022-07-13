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Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu! Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri ilk kez kullanılacak

#Vahit Kirişci#Yangın#Datça
Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri ilk kez kullanılacak

Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında cansiperane müdahale devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez kullanılarak test edileceğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

Son dakika: Bakan Kirişci duyurdu Gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri ilk kez kullanılacak

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#Vahit Kirişci#Yangın#Datça

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