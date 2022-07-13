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Son dakika: KYK kredi borçlarına müdahale edilecek mi? Bakan Kasapoğlu’ndan açıklama

#KYK#Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu#Kabine

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK borçları ile ilgili olarak, ''Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak.'' dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı.

Kasapoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar.

351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık.

Son dakika: KYK kredi borçlarına müdahale edilecek mi Bakan Kasapoğlu’ndan açıklama

'CUMHURBAŞKANIMIZ ETRAFLICA BU KONUYU KAMUOYU İLE PAYLAŞACAK'

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Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak.

Nasıl emeklilerde, nasıl memurlarda da bu süreçleri yönettiysek kredilerle de en mükemmel şekilde gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimiz müsterih olsunlar. Onların yanındayız.

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