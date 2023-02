Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 181 bin 423 güvenlik görevlimiz sahada görev yapıyor

Haberin Devamı

Son ana kadar çalışmalarımız devam edecek. Amacımız afetzedelerimizin yaralarını bir an önce sarmak. Kaybettikleri yakınları, canları da onların hayatlarına devam etmelerini isteyecektir. Türkiye olarak yapmak istediğimiz bu. Hiç bir ayrım gözetmeden yapılacak. Bazı kendini bilmezler, buradan hala siyaset yapmanın peşinde. Ben bu işe gönül veren her bir canı kurtarmaya çalışan insanların vebalini bunların üstüne yüklüyorum. Çalışılanlarımız hiç kimseye 'Sen kimdensin?' diye sormaz. Sahada çalışan kardeşlerimizin canhıraş mücadelesini siyaset malzemesi yapmaya çalışan bazı zihniyetler var. Ben onları kendi haline bırakıyorum. Bazı iddialar var. İlk andan itibaren açıklamamıza rağmen ilk andan itibaren buradaydık. Birbirimizle iletişim halindeydik. Sahada görevlendirilenlerin ilk andan itibaren görevlerinin başında olduklarını söylememize rağmen, aksini söyleyenler var. Zaman ilerledikçe bunu çok daha güçlü göreceklerdir. Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet. 41 129 silahlı kuvvetler olmak üzere toplamda 181 bin 423 güvenlik görevlimiz sahada görev yapıyor. Yerel de de güvenlik güçlerimiz sahada.



EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI



Sahada çalışan isimsiz kahramanlarımıza, ben Cumhurbaşkanımız adına da teşekkür ediyorum. Şuan çadıra olan talebin azaldığını görüyoruz. Nerede ihtiyaç olursa da gönderecek durumdayız. Konteyner çalışmaları da devam ediyor. Kurduklarımız 6 bine yaklaştı. Şu an itibarıyla toplamda 830 bin 806 bina çalışılmış durumda. 105 bini yıkılmış, yıkılacak ya da ağır hasarlı konumda. Tespiti yapılan her binanın yüzde 49 hasarsız yani içinde oturulabilir durumda. Az hasarlı bina ise yüzde 23 civarında bu binalarda ufak bir bakımla oturulabilir durumda. Bakanlığımızla koordineli halinde vatandaşlarımız evlerine dönebileceği bir durumdayız. Bir kampanya başlatıyoruz. Kullanmadıkları evleri vatandaşlarımız, depremzede ailelerinin kullanımına uygun şekilde kiralamak ya da ücretsiz olarak vermek isterlerse'evim yuvam olsun' sitesinden başvurabilirler. Yine burada bağışçılar depremzedelerimize kira yardımında bulunabilecek. İnanıyorum ki milletimizin kardeşliği bu kampanyada da kendisini gösterecektir. Diğer çalışmalarımız yine devam ediyor.