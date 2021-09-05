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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile görüştü
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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile görüştü

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, dost ve kardeş Mali halkının her zaman yanında olacaklarını belirterek, Mali'de istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını arzu ettiklerini, Mali'de bir an önce anayasal düzenin tesis edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, özellikle askeri ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten Erdoğan, terörle mücadele konusundaki tecrübelerini dost ve kardeş Mali'yle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili, gerek çok taraflı mekanizmalar vasıtasıyla, Mali ve bölge ülkeleriyle bu alandaki iş birliğini güçlendirerek sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

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