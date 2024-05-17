Fenerbahçe'den Merih Demiral'a forma hediyesi! Taraftar heyecanlandı: Transfer?

Haberin Devamı

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve A takım şansı gelmeyince Portekiz'in yolunu tutup Alcanesense'de kendini gösterdikten sonra Sporting'e imza atan Merih Demiral, devam eden yıllarda Alanyaspor ile parlayıp Sassuolo'nun yolunu tutmuş ve Juventus ile Atlanta dönemlerinde Avrupa'nın elit savunma oyuncuları arasına girmişti. Milli yıldız bu sezon başında rekor bir maaşla Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE'DEN FORMA HEDİYESİ

26 yaşındaki milli futbolcu, Fenerbahçe tarafından kendisine gönderilen forma için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

"Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim. Her zaman kalbimin en özel yerinde. İyi ki Fenerbahçe"

Haberin Devamı

"SONA ERMİŞ GİBİ GÖZÜKEN HİKAYELER UMULMADIK ANDA YENİDEN HAYAT BULUR"

Fenerbahçe'nin hediye notunda ise şu ifadeler yer aldı:

TRT Spor kanalına verdiğin röportajı takip ettik. Burada dile getirdiğin sözlerin üzerine sana ulaşmak, Fenerbahçe hikayeni anlattığın 'Fenerbahçe benim içimde bir yara, hayallerim vardı' tanımından hareketle şunu paylaşmak istedik; Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçemizin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş, bu ruhu hissetmiş bir Türk genci olarak hedeflerin ylunda attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Sana gönderdiğimiz Çubuklu formamıs Fenerbahçe sevgine ışık olsun.

"FENERBAHÇE BENİM İÇİMDE HER ZAMAN YARA"

Geçtiğimiz günlerde kariyeriyle ilgili açıklama yapan Merih Demiral, Fenerbahçe ile ilgili şunları söylemişti:

Fenerbahçe benim içimde her zaman bir yara. Çünkü hem Fenerbahçe benden yararlanamadı hem de ben Fenerbahçe'den yararlanamadım. O zamanlar benim çok büyük hayallerim vardı. Şükrü Saracoğlu'nda oynamak istiyordum. Böyle bir karar almak zorunda kaldım. Bu benim için çok iyi bir karar oldu, kendime Portekiz'de çok şey kattım. Her Türk gencinin hayallerinden birini gerçekleştirdim. Ama Fenerbahçe kalbimde çok büyük yara. O süreç kimsenin istediği gibi olmadı. Bazı şahıslar buna engel oldu. Ayrılmamla ilgili Fenerbahçe ile bir süreç yoktu, şahıslarla ilgili bir süreç vardı. Çünkü o zaman ki şahıslar çok büyük etken oldu. Değişik şeyler yaptılar. Çok da konuşmamak lazım. Siz anladınız.

Haberin Devamı

TARAFTAR HEYECANLANDI! TRANSFER Mİ?

Fenerbahçe'nin Merih Demiral'a yazdığı mektupta 'Bazen sona ermiş gibi görünen hikayeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur.' yazması, Merih Demiral'ın da forma hediyesini duygusal sözlerle paylaşması transfer yorumlarını beraberinde getirdi.

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Merih Demiral heyecanı yaşarken milli yıldızın paylaşımını 'Fenerbahçe'ye gel' yorumlarıyla doldurdu.